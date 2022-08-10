Фото дня: новая мультимедиа Mercedes-Benz

Компания Unity Technologies, один из лидеров в области 3D-платформ и технологий дополненной реальности, разработала для Mercedes-Benz новую операционную систему, которая появится на всех моделях марки с переходом в 2024 модельный год. Ожидается продвинутая 3D-визуализация системы и пользовательского интерфейса, причем речь идет не только о мультимедийной системе, но также о цифровой панели приборов и мониторах для пассажиров задних рядов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Новая операционная система получила название Mercedes-Benz Operating System или сокращенно MB.OS, и она заменит существующую информационно-развлекательную платформу MBUX. Впервые новый софт был опробован на электрическом седане Vision EQXX, который дебютировал в статусе концепта в начале 2022 года. Он получил 47,5-дюймовую сенсорную панель с разрешением 8K со сложной трехмерной графикой.

Как сообщает Automotive News, немецкий автопроизводитель будет использовать комплексный программный пакет Unity Industrial Collection для 3D-визуализации. Также заявлены потоковая передача аудио и видео, интегрированные приложения для обмена сообщениями и иммерсивные игры. В самой компании заявляют, что новый софт позволит обеспечить связь между бортовой электроникой автомобиля, интернетом и облаком.

«С внедрением новой операционной системы мы намерены достигнуть нескольких целей, – пояснил Магнус Остберг, который курирует проект со стороны Mercedes-Benz. – Во-первых, мы сформируем пользовательский интерфейс, который соответствует уровню наших премиальных автомобилей, а во-вторых, создадим двустороннюю связь с клиентом».