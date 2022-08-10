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1 час назад

Новости автомира: дилеры взвинтили цены на новые Lada Vesta NG

Лера Букина

Автомобили Lada Vesta нового поколения, поступившие в продажу ограниченной партией, не были раскуплены за первые дни из-за запредельно высоких цен. Газета «Авторевю» выяснила, сколько сейчас стоит данная модель у дилеров.

Дилеры взвинтили цены на новые Lada Vesta NG
Фото: ТАССТАСС

«Наш обзвон автосалонов в разных регионах показал, что менее чем за два миллиона рублей рестайлинговую Весту не купить. За универсал нужно готовить минимум 2,2 млн рублей. Ну а самые высокие цены, как водится, оказались в Москве, где дилерам в основном достались машины с мотором Renault (113 л.с.) и вариатором», - указало издание, отметив, что автомобили продаются почти за 2,7 млн рублей.

Также сообщается, что у других столичных дилеров расценки примерно такие же.

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Среди продавцов оказались и те, кто сообщает, что это и есть рекомендованные цены. Также газета отметила, что понять, большая ли наценка не столь проблематично. Так, отмечается, что дореформенный универсал Лада Веста SW даже в топ-версии Exclusive с вариатором, согласно официальному прайс-листу, достигает 1 млн 569 тысяч рублей.

«Некоторые дилеры настолько уверены в успехе, что даже не стали ставить обновленные Весты в шоурум», - отмечает «Авторевю».

Ранее ТАСС сообщило, что монтаж оборудования для производства Lada Vesta на площадке в Тольятти закончится к марту 2023 года. Отмечается, что АвтоВАЗ в результате выйдет на объем производства до 400 тысяч автомобилей в год.

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