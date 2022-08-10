Hyundai приостановила реконструкцию бывшего завода GM в Шушарах

Реконструкция завода в Шушарах должна была начаться весной этого года. Она оценивалась в 36 млрд рублей. Планировалось отремонтировать существующие цеха, однако в действительности эта работа так и не началась. Кроме того, к строительству новых корпусов также не удалось приступить. Причины неизвестны.