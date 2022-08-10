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1 час назад

Новости автомира: Hyundai приостановила реконструкцию бывшего завода General Motors в Шушарах

Газета.Ru

Корейская компания Hyundai приостановила проект реконструкции бывшего завода General Motors в поселке Шушары Ленинградской области на неопределенный срок. Об этом сообщает газета «Деловой Петербург».

Hyundai приостановила реконструкцию бывшего завода GM в Шушарах
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»

Реконструкция завода в Шушарах должна была начаться весной этого года. Она оценивалась в 36 млрд рублей. Планировалось отремонтировать существующие цеха, однако в действительности эта работа так и не началась. Кроме того, к строительству новых корпусов также не удалось приступить. Причины неизвестны.

По данным издания, Hyundai может пересмотреть концепцию проекта и отказаться от выпуска дорогих автомобилей. В частности, на бывшей площадке GM планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

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