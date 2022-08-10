«Иными словами, это называется катастрофа»: эксперт об авторынке

Решение европейских производителей отказаться от поставок автомобилей в Россию нанесло удар по дилерам. Об этом заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев в свежем интервью изданию «Татар-информ».

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Отмечается, что теперь увеличилась доля продаж подержанных машин. Также Зубарев отметил, что в настоящее время китайские бренды смещают привычные марки автомобилей на рынке РФ. Он сослался на ежемесячные данные Ассоциации европейского бизнеса, которые показывают такую динамику.

Также Зубарева попросили прокомментировать ситуацию на рынке автомобилей.

«На рынке новых автомобилей идет колоссальный спад. Если посмотреть официальную статистику Ассоциации европейского бизнеса, то сейчас ежемесячно падение продаж на уровне 75-80%. То есть продажи автомобилей снизились в пять раз по сравнению с прошлым годом. Иными словами, это называется "катастрофа"», - ответил он.

Зубарев также высказался о параллельном импорте. По его словам, это неравноценная замена, так как он не полностью закрывает ассортимент.