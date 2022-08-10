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1 час назад

Новости автомира: эксперт назвал катастрофой ситуацию на авторынке

Лера Букина

Решение европейских производителей отказаться от поставок автомобилей в Россию нанесло удар по дилерам. Об этом заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев в свежем интервью изданию «Татар-информ».

«Иными словами, это называется катастрофа»: эксперт об авторынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что теперь увеличилась доля продаж подержанных машин. Также Зубарев отметил, что в настоящее время китайские бренды смещают привычные марки автомобилей на рынке РФ. Он сослался на ежемесячные данные Ассоциации европейского бизнеса, которые показывают такую динамику.

Также Зубарева попросили прокомментировать ситуацию на рынке автомобилей.

«На рынке новых автомобилей идет колоссальный спад. Если посмотреть официальную статистику Ассоциации европейского бизнеса, то сейчас ежемесячно падение продаж на уровне 75-80%. То есть продажи автомобилей снизились в пять раз по сравнению с прошлым годом. Иными словами, это называется "катастрофа"», - ответил он.

Зубарев также высказался о параллельном импорте. По его словам, это неравноценная замена, так как он не полностью закрывает ассортимент.

Ранее «Известия» сообщили, что в России могут ввести льготный порядок ввоза автомобилей из-за границы. Законопроект, разработанный в Госдуме, предполагает предоставление возможности некоторым категориям граждан вернуть половину уплаченной таможенной пошлины.

Автоновости,Вячеслав Зубарев,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Госдума,
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