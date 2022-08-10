Россиян предупредили о проблемах с изготовлением автономеров

В настоящее время заготовки для автомобильных номеров делаются из российского алюминия, а вместо американской световозвращающей пленки применяется китайская. Однако в недалекой перспективе могут возникнуть проблемы с импортными запчастями для оборудования по производству таких табличек, выяснил «Коммерсантъ», а именно с датчиками, электроникой, моторами-редукторами и прочими иностранными деталями.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

До недавнего времени стоял вопрос по замещению световозвращающей пленки. Ранее ее поставляла фирма 3M, которая базируется в США, однако в марте она объявила об уходе с российского рынка. Тогда были найдены аналоги в Китае – они не только не уступают американской пленке по качеству, но и стоят дешевле.

Теперь же назревает новая проблема, на этот раз – с компонентами для оборудования, использующегося при производстве самих табличек. Само промышленное оборудование отечественное, но в нем применяются иностранные датчики, электроника и прочие детали. По словам опрошенных «Ъ» экспертов, производством российских аналогов нужно заниматься уже сейчас.

Также газета сообщает, что МВД запустило сразу несколько тендеров по закупке крупной партии государственных регистрационных знаков. Сумма закупки составляет 1,9 миллиона рублей.