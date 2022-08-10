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1 час назад

Новости автомира: реконструкция бывшего завода General Motors в Шушарах приостановлена

Лера Букина

Корейская компания Hyundai решила приостановить проект реконструкции бывшего завода General Motors в поселке Шушары Ленинградской области на неопределенный период. Об этом сообщает газета «Деловой Петербург».

Реконструкция бывшего завода General Motors в Шушарах приостановлена
Фото: ТАССТАСС

Планировалось начать реконструировать завод весной текущего года. Проект оценивался в 36 млрд рублей. Так, компания собиралась отремонтировать существующие цеха, однако работы так и не начались. Не началось и строительство новых корпусов. О причинах не сообщается.

Издание подчеркивает, что концепция проекта может быть пересмотрена. Кроме того, компания может отказаться от выпуска дорогих автомобилей. Среди моделей, которые компания планировала выпускать на бывшей площадке GM, - Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

Ранее президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев заявил, что решение европейских производителей отказаться от поставок автомобилей в Россию нанесло удар по дилерам. Комментируя ситуацию на рынке РФ, он заявил, что сейчас наблюдается колоссальный спад. По словам Зубарева, продажи автомобилей снизились в пять раз по сравнению с прошлым годом.

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