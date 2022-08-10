Реконструкция бывшего завода General Motors в Шушарах приостановлена

Корейская компания Hyundai решила приостановить проект реконструкции бывшего завода General Motors в поселке Шушары Ленинградской области на неопределенный период. Об этом сообщает газета «Деловой Петербург».

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Планировалось начать реконструировать завод весной текущего года. Проект оценивался в 36 млрд рублей. Так, компания собиралась отремонтировать существующие цеха, однако работы так и не начались. Не началось и строительство новых корпусов. О причинах не сообщается.

Издание подчеркивает, что концепция проекта может быть пересмотрена. Кроме того, компания может отказаться от выпуска дорогих автомобилей. Среди моделей, которые компания планировала выпускать на бывшей площадке GM, - Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.