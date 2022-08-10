Российские дилеры Renault начали получать оригинальные запчасти от АвтоВАЗа

Дилерские центры Renault в России начали получать оригинальные запчасти для ремонта машин. Их поставляет «Лада-Имидж» — дочерняя компания АвтоВАЗа, который взял на себя обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей покинувшей Россию французской марки. Отгружают детали пока не всем дилерам, и их список неполный. Однако виной тому не только уход Renault, но и проблемы с логистикой, а также нехватка полупроводников.

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Запчасти отгружают небольшими партиями. В основном это расходные материалы — фильтры и ремни ГРМ. Причем цена деталей, поставляемых через «Лада-Имидж», остается в рыночном диапазоне, а некоторые даже стоят на 15 процентов дешевле.

Вместе с тем около 20 процентов деталей остаются недоступными дилерам из-за санкций: например, крупные агрегаты — моторы и коробки передач. Сама Renault уже заявила о готовности поставлять их через АвтоВАЗ.

Поскольку пока объем поставок небольшой, дилеры не планируют расторгать отношения с другими продавцами запчастей. По прогнозам экспертов, этого не случится и в будущем, так как «Лада-Имидж» вряд ли сможет обеспечить детали для обслуживания всех Renault в России в одиночку.