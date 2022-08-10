Назван самый продаваемый российский автомобиль

Продажи новых автомобилей на рынке России постепенно сокращаются. Такое явление вызвано целым рядом причин - производители вынуждены уменьшать объемы сборки из-за нехватки запчастей, а иномарки перестали поставляться на внутренний рынок из-за ограничений. Несмотря на это, общая картина на автомобильном рынке не меняется. Эксперты изучили уровень реализации и назвали самый продаваемый автомобиль в России.

Фото: Car.ru Car.ru

Как известно, наибольшей популярностью у граждан России пользуются легковые автомобили. Эксперты оценили результаты продаж и выделили автомобиль с лучшими показателями. Удалось выяснить, что самым продаваемым авто на рынке России в июле этого года стала отечественная Lada Granta. Статистика показывает, что в указанный период дилерские центры сумели реализовать 6 525 экземпляров данной модели.

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Второе место не ушло далеко от отечественного автопрома. На эту строчку вышел еще один российский автомобиль - Lada Vesta. Выбор в пользу данной модели сделали 2 135 человек в стране. Тройку лидеров официально закрыл Lada Largus со значительным отрывом. В указанный период было реализовано 738 экземпляров. Следом по списку идет Lada Xray, продажи которого составили 427 единиц. Немного отстал Lada Niva Travel. Его результат в июле 2022 года достиг отметки 379 экземпляров.

В общей сложности в указанный период было реализовано 10 400 новых автомобилей марки Lada. Стоимость новых автомобилей в этом году значительно выросла, а многие иностранные марки покинули Россию. На данный момент власти предусмотрели одно решение проблемы - организовать параллельный импорт транспортных средств. Так, автомобили могут ввозиться из других стран без каких-либо ограничений.

В ближайшее время автомобильный рынок России будет пополняться моделями из Китая. Такая продукция может заполнить свободное место после ухода европейских марок.