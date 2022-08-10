Toyota не станет электрофицировать свой пикап Tundra

Северо-американское отделение компании Toyota не готово электрофицировать свой пикап Tundra. Об этом в разговоре с Carbuzz сообщил главный инженер подразделения Майк Свирс.
Он отметил, что компания придерживается сбалансированного подхода к электрификации вне зависимости от того о чем идет речь — подключаемом гибридном или аккумуляторном электромобилях, топливных элементах или традиционных гибридных системах.
«Не существует одного предложения, отвечающего потребностям каждого клиента», — сказал Свирс.
По его словам, процесс совмещения полноприводного легкого грузовика с электромотором и тяговыми батареями все еще имеет много проблем. В частности, до сих пор непонятна продолжительность буксировки прицепов и эксплуатации электропикапов вдали от зарядной станции, добавил он.
Свирс считает, что пусть электромобили и отвоевали себе место в мире, машины с традиционным двигателем внутреннего сгорания тоже должны продолжать его иметь. В связи с этим он подчеркнул, что на данный момент инженеры не планируют следовать за коллегами из Ford и Chevrolet, которые предлагают электроверсии своих полноразмерных пикапов.