Toyota не станет электрофицировать свой пикап Tundra

Северо-американское отделение компании Toyota не готово электрофицировать свой пикап Tundra. Об этом в разговоре с Carbuzz сообщил главный инженер подразделения Майк Свирс.

Фото: Toyota Toyota

Он отметил, что компания придерживается сбалансированного подхода к электрификации вне зависимости от того о чем идет речь — подключаемом гибридном или аккумуляторном электромобилях, топливных элементах или традиционных гибридных системах.

«Не существует одного предложения, отвечающего потребностям каждого клиента», — сказал Свирс.

По его словам, процесс совмещения полноприводного легкого грузовика с электромотором и тяговыми батареями все еще имеет много проблем. В частности, до сих пор непонятна продолжительность буксировки прицепов и эксплуатации электропикапов вдали от зарядной станции, добавил он.