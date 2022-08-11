Микровэну Kia за 630 тысяч рублей поменяли дизайн

Компания Kia обновила микровэн Ray – модель первого поколения представлена на рынке уже 11 лет, и этот рестайлинг стал для нее вторым. Ray, в основе которого лежит модифицированная платформа хэтчбека Picanto, преобразился снаружи: у него новый дизайн передней оптики и заглушка на месте радиаторной решетки, что придает микровэну сходство с электромобилем. На самом же деле в движение его приводит безнаддувная бензиновая «тройка». В родной Южной Корее Kia Ray стоит 13 550 000 вон, что в пересчете на рубли составляет около 630 тысяч.

Фото: © Kia © Kia

Второй рестайлинг принес Kia Ray новую оптику с другим наполнением, иные задние фонари и модернизированный обвес, а на переднем бампере появилась накладка, которая придает кей-кару более агрессивный вид. Конфигурацию дверей оставили прежней – сдвижная пассажирская дверь с правой стороны и распашная с левой – а ручку пятой двери перенесли, чтобы она не бросалась в глаза. Единственное новшество в салоне – новая приборная панель и другая отделка кресел.

Kia

Kia

Kia Ray оснащается трехцилиндровым бензиновым мотором 1.0 MPI, который развивает 76 лошадиных сил и сочетается с четырехступенчатым автоматом. Привод только передний. Из оснащения упоминаются шесть подушек безопасности, подогрев кресел и система предупреждения о выходе из полосы движения.