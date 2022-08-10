Россиян предупредили о проблемах с изготовлением автономеров

Председатель СИАН Али Ибрагимов в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал, что отрасли удалось решить многие проблемы, связанные с производством автомобильных номеров. Актуальной остается тема импортозамещения деталей для производящих таблички станков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ибрагимов пояснил, что заготовки для номеров изготавливаются из российского алюминия. Затем на них наносится специальная пленка. До начала спецоперации ее поставляла американская компания 3M. После ее ухода из РФ в экстренном порядке были найдены корейские и китайские аналоги.

По его словам, пленка из азиатских стран не уступает американской по качеству. Но по цене она дешевле.

Предприниматель подчеркнул, что станки для промышленного производства госномеров производятся в России. Но в них большое количество импортных комплектующих, в том числе, моторы-редукторы и датчики.