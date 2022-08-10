Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В России могут возникнуть сложности с изготовлением автомобильных номеров

Илья Родин

Председатель СИАН Али Ибрагимов в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал, что отрасли удалось решить многие проблемы, связанные с производством автомобильных номеров. Актуальной остается тема импортозамещения деталей для производящих таблички станков.

Россиян предупредили о проблемах с изготовлением автономеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ибрагимов пояснил, что заготовки для номеров изготавливаются из российского алюминия. Затем на них наносится специальная пленка. До начала спецоперации ее поставляла американская компания 3M. После ее ухода из РФ в экстренном порядке были найдены корейские и китайские аналоги.

Мантуров сообщил о планах возродить в России бренды «Волга» и «Победа»

По его словам, пленка из азиатских стран не уступает американской по качеству. Но по цене она дешевле.

Предприниматель подчеркнул, что станки для промышленного производства госномеров производятся в России. Но в них большое количество импортных комплектующих, в том числе, моторы-редукторы и датчики.

Он полагает, что проблема импортозамещения в настоящее время не стоит слишком остро. Но все же изготовителям следует заняться этим вопросом безотлагательно.

Автоновости,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители