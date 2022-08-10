Производитель брутальных внедорожников из Латвии сделал микрородстер

Латвийская компания Dartz Motorz, известная своими брутальными бронированными внедорожниками, опубликовала новые изображения электрического родстера FreZe Froggy EV Beachstar. Как и его предшественник Nikrob EV, автомобильчик построен на базе китайского Wuling Hongguang Mini EV и делит с ним всю техническую начинку. В будущем в гамму Froggy войдут вариант с кузовом тарга и багги Freze Mojo EV.

Фото: motor.ru motor.ru

Микрородстер FreZe Froggy EV Beachstar тесно связан с проектом Nikrob EV и, по всей видимости, по-прежнему использует шасси китайского электрокара Wuling Hongguang Mini EV.

От донора «лягушенка» отличает оригинальный кузов и иначе оформленный салон, но общие пропорции остались неизменными. Известно, что электрокар будут продавать за 19 999 евро (1,25 млн рублей), а его основными покупателями станут отели, прокатные компании и сервисы каршеринга.

В будущем у Froggy появится варианта с кузовом тарга, а также багги-версия Freze Mojo EV. Сборку машин наладят в Китае, Европе и на Ближнем Востоке. Старт производства намечен на лето следующего года. Характеристики силовой установки пока не озвучены, кроме емкости батареи — 13,9 киловатт-часа, хотя вряд ли они будут сильно отличаться от параметров кабриолета Wuling Mini EV Cabrio, который оснащается электромотором мощностью 20 киловатт (27 л.с., 85 Нм).