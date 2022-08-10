Ford будет производить автомобили по-новому

Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford решил производить машины по-новому — процесс будет возможен благодаря полностью безуглеродному электричеству. Об этом говорится на сайте компании.

Автопроизводитель заключил соглашение с энергетической компанией DTE Energy, закупив новые солнечные батареи в Мичигане. Количество подобных источников энергии в штате увеличилось почти на 70 процентов. Таким образом компания сможет предотвратить выбросы в атмосферу в объеме 600 тысяч тонн углекислого газа. К 2025 году каждый автомобиль Ford будет собираться с помощью «чистого» электричества.