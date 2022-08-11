MINI показала новый Aceman

Новинка показывает вектор развития, который компания выбрала. Дизайн назвали «Харизматичная простота» — эволюция актуально стиля бренда с уклоном в минимализм, но с сохранением фирменных элементов.

Вживую автомобиль покажут на выставке Gamescom в Кельне 23 августа. Затем на базе этого концепта будет создан серийный электрокар. Пока MINI не отказывается от двигателей внутреннего сгорания полностью, но движется в сторону электрификации.