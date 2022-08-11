Австрийская Steyr отказалась от производства ГАЗелей NN

Steyr Automotive и Группа ГАЗ договорились о сотрудничестве еще в прошлом году. По условиям соглашения, австрийская сторона должна была к 2023 году наладить производство российских моделей ГАЗель NN и Соболь NN для европейского рынка, причем выпускать их планировалось под другим названием. С началом СВО на территории Украины Steyr приостановила проект, а теперь и вовсе разорвал отношения с Группой ГАЗ, пишет «Дром» со ссылкой на австрийские СМИ.

Фото: © Steyr Automotive © Steyr Automotive

Предполагалось, что ГАЗель NN и Соболь NN в европейской спецификации получат двигатель Volkswagen, а также полностью электрическую версию. Помимо этих двух моделей, Steyr намеревалась выпускать и низкопольные электробусы GAZ e-Citymax 9 и e-Citymax 12.

Решающую роль в отношениях между Steyr и ГАЗом сыграли блокирующие санкции США, которые вступили в силу 25 мая и запрещают любые сделки с российским холдингом. Формально ограничения распространяются только на резидентов США, но в реальности они действуют для всех западных компаний. Иными словами, европейским фирмам, продолжающим сотрудничество с ГАЗом, грозят вторичные санкции.

По этой же причине на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде прекратилось производство легковых автомобилей концерна Volkswagen, а именно Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. Американские санкции фактически поставили крест на возможном возобновлении сборки иномарок на нижегородском предприятии.