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2 часа назад

Новости автомира: JAC представит кроссоверы JS4 и JS6 для российского рынка

Газета.Ru

Китайские кроссоверы JAC JS4 и JS6 дебютируют в России 19 августа. Об этом сообщает портал Drom.

Китайские кроссоверы JS4 и JS6 выходят на российский рынок
Фото: Jac MotorsJac Motors

Отмечается, что в этот день обе модели представят в Сочи на концерте, посвященном дню рождения одной из радиостанций. Модель JAC JS4 планируется продавать с двумя моторами: 109-сильным объемом 1.6 л. и 136-сильным турбомотором объемом 1.4 л. Кроссовер JS6 будет предлагаться с одним единственным двигателем мощностью 174 л.с. Коробки передач для кроссоверов — механические и «автомат».

Что касается опций, то для обоих кроссоверов можно будет выбрать датчики парковки, круиз-контроль, камеру заднего вида, шину временного использования (докатку), систему кругового обзора, стеклянную крышу или люк. О том, когда начнутся продажи моделей на российском рынке, не сообщается.

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