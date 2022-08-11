Китайские кроссоверы JS4 и JS6 выходят на российский рынок

Китайские кроссоверы JAC JS4 и JS6 дебютируют в России 19 августа. Об этом сообщает портал Drom.

Фото: Jac Motors Jac Motors

Отмечается, что в этот день обе модели представят в Сочи на концерте, посвященном дню рождения одной из радиостанций. Модель JAC JS4 планируется продавать с двумя моторами: 109-сильным объемом 1.6 л. и 136-сильным турбомотором объемом 1.4 л. Кроссовер JS6 будет предлагаться с одним единственным двигателем мощностью 174 л.с. Коробки передач для кроссоверов — механические и «автомат».