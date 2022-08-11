Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: названы характеристики и версии BMW 5-Series следующего поколения

ПроКроссовер.ру

BMW уже выпустила 7-Series следующего поколения и обновленную 3-Series, а 5-Series, похоже, вскоре последует их примеру. По словам известного инсайдера на форуме BimmerPost, седан будет поставляться с различными силовыми агрегатами на выбор, включая бензиновые и дизельные MHEV, PHEV и полностью электрические. Предположительно, он появится на рынке ровно через год.

Названы характеристики BMW 5-Series следующего поколения
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Motor1.com

Ожидается, что в Соединенных Штатах новая 5-я серия будет доступна в одной версии с бензиновым двигателем и двух полностью электрических, заднеприводной мощностью 335 л.с. и полноприводной мощностью 590 л.с.

Motor1.com

Сообщается, что покупатели в Европе также получат доступ к дизельной версии мощностью 195 л.с. и бензиновой версии мощностью 190 л.с. M5 PHEV будет находиться на вершине линейки с мощностью более 700 л.с.

Автоновости,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители