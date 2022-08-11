Названы характеристики BMW 5-Series следующего поколения

BMW уже выпустила 7-Series следующего поколения и обновленную 3-Series, а 5-Series, похоже, вскоре последует их примеру. По словам известного инсайдера на форуме BimmerPost, седан будет поставляться с различными силовыми агрегатами на выбор, включая бензиновые и дизельные MHEV, PHEV и полностью электрические. Предположительно, он появится на рынке ровно через год.
Ожидается, что в Соединенных Штатах новая 5-я серия будет доступна в одной версии с бензиновым двигателем и двух полностью электрических, заднеприводной мощностью 335 л.с. и полноприводной мощностью 590 л.с.
Сообщается, что покупатели в Европе также получат доступ к дизельной версии мощностью 195 л.с. и бензиновой версии мощностью 190 л.с. M5 PHEV будет находиться на вершине линейки с мощностью более 700 л.с.