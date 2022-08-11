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2 часа назад

Новости автомира: спрогнозирована цена российского электроседана Evolute i-Pro

Российская Газета

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в своем Telegram-канале рассказал о том, что электроседан Evolute i-Pro будет стоить примерно три миллиона рублей, а с учетом государственной субсидии в 925 тысяч рублей для покупателей цена окажется чуть больше двух миллионов рублей.

Спрогнозирована цена российского электроседана Evolute i-Pro
Фото: DongfengDongfeng

"В частные руки продавать не будут - только под такси", - отметил журналист.

По его словам, модель уже оценили таксисты - им она понравилась. Прежде всего - неубиваемым реношным шасси.

Ранее компания "Моторинвест", которая намерена на своих мощностях в Липецке наладить выпуск линейки электромобилей для РФ, раскрыла характеристики седана Evolute i-Pro.

Модель оснащается 163-сильным электродвигателем с максимальным крутящим моментом 230 Нм, ёмкость аккумуляторной батареи - 53 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу NEDC (устаревшая методика, действующая в Китае) - 420 км в смешанном режиме эксплуатации. В реальности пользователь может рассчитывать на 280-300 км.

"РГ" рассказывала, в каких городах появятся первые шоу-румы Evolute. Кроме седана i-Pro, в линейке бренда будут три кроссовера и минивэн.

Автоновости,Максим Кадаков,
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