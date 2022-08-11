Aurus держит в секрете дату премьеры внедорожника Komendant

Внедорожник Aurus Komendant не покажут на грядущем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Когда и где пройдет презентация модели, до сих пор окончательно не ясно. Не исключено, что Komendant все же дебютирует раньше — до конца лета. Такой срок ранее озвучивал глава Минпромторга Денис Мантуров, но без уточнения даты и места.

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На данный момент Aurus держит в секрете дату премьеры второй доступной для массовой продажи модели в своей линейке. Как сообщили «Мотору» в компании, вся информация будет раскрыта в перспективе. Возможно, на этот раз она действительно не за горами: в июле производитель объявил о готовности завода в «Алабуге» к серийному производству новой модели, а также о том, что компания «сосредоточена на подготовке к премьере».

«Я думаю, что к концу лета. А где — определимся [позже]», — сказал глава Минпромторга РИА «Новости» в мае о дебюте Komendant.

Премьера люксового внедорожника изначально была запланирована на Московский международный автомобильный салон 2019 года, однако ее перенесли на август 2020 года. В 2020 году вмешалась пандемия, и дебют был отложен на осень 2021-го, позже — на весну 2022 года, а после этого — на лето.

Еще в начале нынешнего года Komendant получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на партию из 150 автомобилей. Из него следует, что он короче и уже седана Senat на 252 и 16 миллиметров соответственно, но выше него на 131 миллиметр.