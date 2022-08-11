В Японии подержанные автомобили Toyota стоят дороже новых

Автомобили Toyota с пробегом в Японии в июле 2022 года стали стоить дороже, чем новые. Об этом сообщает издание Nikkei.

Фото: Toyota Toyota

В частности, в июне средняя цена подержанного автомобиля Toyota Land Cruiser ZX 2022 модельного года составила 17,05 млн иен (7,6 млн руб по текущему курсу). Это в два раза больше, чем придется заплатить за новую машину. Гибридная версия минивэна Toyota Alphard 2021 года выпуска стоит в среднем 8,25 млн иен (3,58 млн руб), в то время, как новая машина обойдется в 7,75 млн иен (3,13 млн рублей). Кроме того, дороже новых стоят подержанные модели Toyota Harrier и Corolla Cross.

По данным издания, подорожание автомобилей Toyota с пробегом связана с дефицитом новых машин. Клиент готов платить больше за то, чтобы ездить на слегка подержанной машине уже сегодня, чем ждать несколько лет доставки новой. Сейчас объем невыполненных заказов Toyota в Японии составляет около 1 млн автомобилей.