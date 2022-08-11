Toyota представила новый Yaris

Toyota представила компактный седан Yaris Ativ нового поколения. Новая Toyota Yaris Ativ 2023 отличается элегантным экстерьером в стиле фастбэк. С низким коэффициентом трения всего 0,284 все модели оснащены полностью светодиодными фарами, 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками и задними фонарями со светодиодной подписью с последовательными сигналами поворота, которые, как указывает Toyota, могут быть дополнительно улучшены с помощью различных опций.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Автомобиль построен на новой платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Длина седана составляет 4 425 мм, ширина — 1 740 мм, высота — 1 480 мм. Колесная база достигает 2 620 мм. В салоне новый руль, сиденья, контурная диодная подсветка 64 цветов, приборная панель с 7-дюймовым экраном и медиасистема с 9-дюймовым дисплеем, поддерживающая беспроводное подключение смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, седан оснащен 4 портами USB спереди и сзади, есть камера заднего вида и система помощи Toyota Safety Sense.

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