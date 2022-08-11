Lada Granta взяла российский авторынок на буксир

Сегодня почти каждый пятый проданный автомобиль в России - это Lada Granta, спрос на которую подстегнула запущенная недавно программа льготного кредитования. Впрочем, для многих покупателей такой выбор наверняка стал вынужденным: легковых иномарок у дилеров практически не осталось.

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Не без поддержки государства

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Российский авторынок, который в первый летний месяц, оттолкнулся от дна, в июле продолжил восстановление. Согласно данным агентства "Автостат" и АО "Электронный паспорт", в прошлом месяце россияне купили 35,6 тыс. легковых машин - это все еще на 75% ниже показателя годичной давности, но на 9% больше, чем в июне текущего года.

Во многом эту прибавку обеспечила госпрограмма льготного автокредитования, которая была запущена в середине июля. Как сообщили в Минпромторге, до конца месяца по ней было реализовано более 2,3 тыс. автомобилей Lada, УАЗ и ГАЗ. А вот иномарки российской сборки по льготным кредитам на этот раз оказались не доступны: в настоящее время они не производятся в нашей стране из-за нехватки комплектующих, хотя у дилеров все еще можно найти машины, выпущенные ранее.

"На фоне сокращения ассортимента на складах у дилеров из-за остановки локального производства и ограничения поставок автомобилей, рост параллельного импорта начинает влиять на индекс контрактования новых машин. А вот программы господдержки, стартовавшие в июле, пока не оказали существенного влияния на рынок, так как, несмотря на 20-процентную скидку, стоимость новых авто, а также ставка по кредитам остаются по-прежнему высокими", - комментирует руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

В свою очередь, директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров отмечает, что госпрограмма в значительной степени поможет именно АвтоВАЗу, а не ГАЗу и УАЗу, потому что большинство покупателей Lada - физические лица, на кого и распространяются льготные автокредиты. В целом же данная мера дала мощный толчок всему "живому" рынку: трафик в дилерских центрах, без какой-либо рекламы, увеличился на 20-30%.

Дела пошли на лад

Действительно, АвтоВАЗ в июле смог реализовать 10,4 тыс. легковых машин (-71%), заняв рекордную за многие годы долю рынка в 29,2%. При этом две трети проданных в прошлом месяце автомобилей Lada пришлись на "бюджетник" Granta, который с июня выпускается в упрощенных комплектациях: помимо прочего, в них нет подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов, а двигатель соответствует "Евро-2".

Несмотря на то, что такие машины обходятся дороже при страховании ОСАГО, не имеют права выезда за рубеж и в целом имеют низкий уровень безопасности и комфорта, продажи "антисанкционной" Lada Granta превзошли ожидания самого АвтоВАЗа. Высокий спрос обеспечила привлекательная цена - например, седан с урезанным оснащением сегодня стоит от 678,3 тыс. рублей, а по госпрограмме льготного автокредитования эта сумма снизится еще на 20%. Впрочем, с учетом дилерских накруток реальный ценник на "Гранту" оказывается гораздо выше - известны случаи, когда он доходил до миллиона!

По мнению Дениса Решетникова, отсутствие базовых защитных опций, таких как подушки безопасности, в какой-то степени снижает уровень доверия к надежности бестселлеров Lada, но это компенсируется низкой стоимостью автомобиля. На сегодняшний день АвтоВАЗ постепенно наращивает объемы производства, что позволяет минимизировать дефицит новых авто у дилеров.

"Госпрограмма дала колоссальный импульс для марки Lada в целом, и модели Granta в частности, которая сейчас и является основным драйвером продаж российского рынка. Благодаря соотношению цены и качества Lada Granta, а также дополнительно произведенным внедорожникам Niva Legend и Niva Travel, АвтоВАЗ может укрепить лидирующие позиции на рынке и серьезно увеличить долю во второй половине года", - говорит директор по развитию ГК "Прагматика" Александр Шапринский.

Развилка авторынка

Всего с начала года россияне приобрели 387,7 тыс. новых автомобилей, что на 59% ниже показателя за январь-июль 2021-го. Очевидно, что в дальнейшем падение авторынка сохранится, при этом динамика продаж продолжит постепенно улучшаться, несмотря на то, что по многим иностранным маркам дилерские запасы подходят к концу.

Помимо АвтоВАЗа, дефицит на рынке изо всех сил стараются компенсировать китайские производители, которые уже обгоняют по продажам прежних лидеров рынка, таких как Toyota, Volkswagen, Mitsubishi, Nissan и Skoda, не говоря уже об ушедшей Renault. Показательно, что доля "китайцев" растет с каждым месяцем и по итогам июля достигла рекордных 24,3%.

Согласно базовому прогнозу "Автостата", за весь нынешний год в России будет реализовано 600 тыс. новых легковых автомобилей - в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. При этом оптимистичный сценарий развития подразумевает объем продаж в 690 тыс. единиц, что означает двукратное падение (-54%). Если же будет реализован пессимистичный сценарий, то российский авторынок сократится в 3 раза, составив всего лишь 505 тыс. машин (-67%).

Как отмечает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, в целом спрос сместился в сторону автомобилей из Китая, поскольку их поставки продолжаются, и дефицит машин и комплектующих значительно меньше по сравнению с европейскими и японскими брендами. Тем не менее, перебои в логистике, дефицит электронных компонентов и нестабильность курсов валют по-прежнему не стимулируют рост продаж. Дефицит автомобилей усилится и, скорее всего, продлится на протяжении всего 2023 года. Несмотря на легализацию параллельного импорта, количество машин, привезенных из-за рубежа, не сможет полностью удовлетворить спрос.