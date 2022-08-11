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2 часа назад

Новости автомира: Toyota готовит обновление для седана Camry к 2023 году

ПроКроссовер.ру

Обновленная Toyota Camry уже доступна в Японии по цене от 26 500 долларов США. В 2023 году изменения будут совсем незначительные. Например, теперь вы можете указать Emotional Red III для внешней отделки и тонированную кожу Sienna для отделки салона, но это все. Компания также упоминает о замене устаревших портов USB Type-A по всему автомобилю на более новый стандарт Type-C.

Toyota готовит обновление для Camry
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Текущее поколение Camry выпускается только в Японии с гибридным приводом с возможностью выбора между FWD и AWD. Обновление также распространяется на Daihatsu Altis, автомобиль на той же платформе, популярный почти исключительно среди корпоративных клиентов в Японии.

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