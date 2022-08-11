Toyota готовит обновление для Camry

Обновленная Toyota Camry уже доступна в Японии по цене от 26 500 долларов США. В 2023 году изменения будут совсем незначительные. Например, теперь вы можете указать Emotional Red III для внешней отделки и тонированную кожу Sienna для отделки салона, но это все. Компания также упоминает о замене устаревших портов USB Type-A по всему автомобилю на более новый стандарт Type-C.