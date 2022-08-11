Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: брутальный Haval Cool Dog выходит на домашний рынок

Motor.ru

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Haval под названием Cool Dog – это уже вторая модель «собачьего» семейства и ближайший «родственник» знакомого россиянам Dargo (он же Big Dog). Стоимость Cool Dog раскрыли еще в середине июля, когда на местном рынке открыли прием заказов на новинку: они варьируются от 123,8 тысячи до 149,8 тысячи юаней (1,1-1,35 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). В КРН «Крутая собака» доступна с двумя вариантами моторов, передним и полным приводом.

Haval расширяет «собачье» семейство кроссоверов
Фото: © CarNewsChina.com© CarNewsChina.com
CarNewsChina.com

Пока китайцам предложен выбор из четырех уровней оснащения, двух моторов и нескольких модификаций. Базовым выступает 1,5-литровый турбодвигатель GW4G15M, развивающий 150 лошадиных сил и 218 Нм крутящего момента. Альтернативой выступает двигатель GW4B15L того же объема, но мощностью 184 сил и 275 Нм момента. В первом случае привод только передний, а во втором может быть и полным.

Независимо от мотора и привода Haval Cool Dog комплектуется семиступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением. Ожидается, что позже гамму разнообразят более мощным двухлитровым агрегатом и гибридной силовой установкой.

В России модели Haval стоят ощутимо дороже, чем в родном Китае. Например, самый доступный кроссовер из представленных на российском рынке, Jolion, оценивается минимум в два миллиона рублей, а за «старший» Dargo просят от 3 199 000 рублей.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители