Haval расширяет «собачье» семейство кроссоверов

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Haval под названием Cool Dog – это уже вторая модель «собачьего» семейства и ближайший «родственник» знакомого россиянам Dargo (он же Big Dog). Стоимость Cool Dog раскрыли еще в середине июля, когда на местном рынке открыли прием заказов на новинку: они варьируются от 123,8 тысячи до 149,8 тысячи юаней (1,1-1,35 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). В КРН «Крутая собака» доступна с двумя вариантами моторов, передним и полным приводом.

Фото: © CarNewsChina.com © CarNewsChina.com

CarNewsChina.com

Пока китайцам предложен выбор из четырех уровней оснащения, двух моторов и нескольких модификаций. Базовым выступает 1,5-литровый турбодвигатель GW4G15M, развивающий 150 лошадиных сил и 218 Нм крутящего момента. Альтернативой выступает двигатель GW4B15L того же объема, но мощностью 184 сил и 275 Нм момента. В первом случае привод только передний, а во втором может быть и полным.

Независимо от мотора и привода Haval Cool Dog комплектуется семиступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением. Ожидается, что позже гамму разнообразят более мощным двухлитровым агрегатом и гибридной силовой установкой.