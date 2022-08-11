Hongqi выпустила новый премиальный внедорожник LS7

Компания Hongqi вывела на китайский рынок новый премиальный внедорожник LS7, сообщает портал «Автоновости дня». В пересчете на наши деньги автомобиль стоит 12,3 млн рублей.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Длина внедорожника составляет 5,7 метра, а ширина 2,1 метра. Он построен на рамной платформе, в задней части которой стоит неразрезной мост, а в передней – независимая двухрычажная подвеска. Кроме того, автомобиль оснащен пневмоподвеской.

В салоне установлена цифровая приборная панель и медиасистема (по 12,3 дюйма), а также двухспицевый руль.

Автомобиль оснащен 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 360 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод — полный.