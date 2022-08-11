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2 часа назад

Новости автомира: Hongqi выпустила новый премиальный внедорожник LS7

Газета.Ru

Компания Hongqi вывела на китайский рынок новый премиальный внедорожник LS7, сообщает портал «Автоновости дня». В пересчете на наши деньги автомобиль стоит 12,3 млн рублей.

Hongqi выпустила новый премиальный внедорожник LS7
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Длина внедорожника составляет 5,7 метра, а ширина 2,1 метра. Он построен на рамной платформе, в задней части которой стоит неразрезной мост, а в передней – независимая двухрычажная подвеска. Кроме того, автомобиль оснащен пневмоподвеской.

В салоне установлена цифровая приборная панель и медиасистема (по 12,3 дюйма), а также двухспицевый руль.

Автомобиль оснащен 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 360 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод — полный.

Ранее сообщалось, что китайская компания Great Wall начала сертификацию нового внедорожника Tank 500 в России. На нашем рынке автомобиль станет конкурентом модели Toyota Land Cruiser 200.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,
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