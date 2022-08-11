Yokohama возобновила производство шин в России

Японская компания Yokohama окончательно вывела из простоя российский шинный завод, который расположен в Липецкой области. Предприятие приостановило работу весной этого года из-за сложностей с логистикой, однако поставки каучука удалось наладить. Теперь все сотрудники липецкого завода Yokohama вернулись к работе и «полностью получают зарплату», а не две трети, как во время простоя, сообщает пресс-служба губернатора региона Игоря Артамонова.

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости» Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Завод Yokohama в ОЭЗ «Липецк» работает с 2008 года, и в 2022 году численность сотрудников предприятия составляет 760 человек. Причиной остановки работы была только нехватка сырья, которое доставляли из-за границы, и это никак не было связано «с политическими факторами», еще весной утверждал Артамонов.

Предприятие начало поэтапно возвращаться к работе с начала лета. На первом этапе мощности предприятия были загружены на 20 процентов, затем объемы производства постепенно наращивались по мере выстраивания новых логистических цепочек. И к 11 августа завод вернулся к нормальному выпуску шин.

Другие шинные производители весной тоже поставили российские заводы на паузу – в числе таких были Michelin, Bridgestone, Pirelli и другие. О возобновлении работы уже сообщил Nokian (шины будут производиться под другим брендом) и Continental.