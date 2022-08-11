Yokohama возобновила производство шин в России

Японская компания Yokohama окончательно вывела из простоя российский шинный завод, который расположен в Липецкой области. Предприятие приостановило работу весной этого года из-за сложностей с логистикой, однако поставки каучука удалось наладить. Теперь все сотрудники липецкого завода Yokohama вернулись к работе и «полностью получают зарплату», а не две трети, как во время простоя, сообщает пресс-служба губернатора региона Игоря Артамонова.
Завод Yokohama в ОЭЗ «Липецк» работает с 2008 года, и в 2022 году численность сотрудников предприятия составляет 760 человек. Причиной остановки работы была только нехватка сырья, которое доставляли из-за границы, и это никак не было связано «с политическими факторами», еще весной утверждал Артамонов.
Предприятие начало поэтапно возвращаться к работе с начала лета. На первом этапе мощности предприятия были загружены на 20 процентов, затем объемы производства постепенно наращивались по мере выстраивания новых логистических цепочек. И к 11 августа завод вернулся к нормальному выпуску шин.
Другие шинные производители весной тоже поставили российские заводы на паузу – в числе таких были Michelin, Bridgestone, Pirelli и другие. О возобновлении работы уже сообщил Nokian (шины будут производиться под другим брендом) и Continental.
По оценкам оператора системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак», дефицит шин России не грозит. На складах в России насчитывается около 77 миллионов шин, и при среднемесячном объеме потребления на уровне четырех миллионов этого хватит минимум на 19 месяцев, то есть больше чем на полтора года.