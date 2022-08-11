Завод Yokohama под Липецком возобновил производство

Завод японской компании Yokohama в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» снова начал работать после вынужденной приостановки.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале в среду пресс-служба ОЭЗ «Липецк» по итогам встречи губернатора региона Игоря Артамонова с руководством компании.
Отмечается, что всем сотрудникам направляют 100% заработной платы.
«Компания "Йокохама Р.П.З.", ранее приостанавливающая свою деятельность из-за сложностей с логистикой, возобновила свою работу, налажены поставки каучука. Все сотрудники получают 100% заработной платы», - указано в сообщении.
Отмечается, что среди тем, которые Артамонов обсудил с руководством предприятия, - сотрудничество с российскими и зарубежными компаниями из дружественных стран по поиску новых поставщиков сырья, а также выстраивание логистических цепочек.
Ранее в марте завод по выпуску автошин Yokohama решил приостановить работу в ОЭЗ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области. Ситуация была обусловлена проблемами с доставкой материалов из-за границы. В компании числятся около 760 сотрудников.