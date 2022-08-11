Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: завод Yokohama под Липецком возобновил производство

Лера Букина

Завод японской компании Yokohama в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» снова начал работать после вынужденной приостановки.

Завод Yokohama под Липецком возобновил производство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила в своем Telegram-канале в среду пресс-служба ОЭЗ «Липецк» по итогам встречи губернатора региона Игоря Артамонова с руководством компании.

Отмечается, что всем сотрудникам направляют 100% заработной платы.

«Компания "Йокохама Р.П.З.", ранее приостанавливающая свою деятельность из-за сложностей с логистикой, возобновила свою работу, налажены поставки каучука. Все сотрудники получают 100% заработной платы», - указано в сообщении.

Отмечается, что среди тем, которые Артамонов обсудил с руководством предприятия, - сотрудничество с российскими и зарубежными компаниями из дружественных стран по поиску новых поставщиков сырья, а также выстраивание логистических цепочек.

Ранее в марте завод по выпуску автошин Yokohama решил приостановить работу в ОЭЗ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области. Ситуация была обусловлена проблемами с доставкой материалов из-за границы. В компании числятся около 760 сотрудников.

Автоновости,Игорь Артамонов,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители