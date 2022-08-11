Завод Yokohama под Липецком возобновил производство

Завод японской компании Yokohama в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» снова начал работать после вынужденной приостановки.

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Об этом сообщила в своем Telegram-канале в среду пресс-служба ОЭЗ «Липецк» по итогам встречи губернатора региона Игоря Артамонова с руководством компании.

Отмечается, что всем сотрудникам направляют 100% заработной платы.

«Компания "Йокохама Р.П.З.", ранее приостанавливающая свою деятельность из-за сложностей с логистикой, возобновила свою работу, налажены поставки каучука. Все сотрудники получают 100% заработной платы», - указано в сообщении.

Отмечается, что среди тем, которые Артамонов обсудил с руководством предприятия, - сотрудничество с российскими и зарубежными компаниями из дружественных стран по поиску новых поставщиков сырья, а также выстраивание логистических цепочек.