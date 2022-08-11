За что штрафуют перегонщиков машин каршеринга

Столичный блогер Антон Бажин устроился ночным перегонщиком автомобилей в компанию, обслуживающую парки каршеринг-сервисов «Ситидрайв» и «Яндекс-драйв». Об этом он рассказал на своем Youtube-канале. Однако, по его словам, весь заработок может уйти на штрафы.

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Так, в обязанности перегонщика входит визуальный осмотр автомобиля каршеринга на предмет поломок и царапин. Машину также надо отвезти на мойку и затем правильно припарковать. За один автомобиль работник получает от 120 до 190 руб.

Любые повреждения автомобиля необходимо фиксировать в специальном приложении. Если этого не сделать, работнику полагается штраф. Кроме того, если в помытой машине окажется мусор, перегонщика могут наказать на сумму от 1 до 2 тыс. руб. Поэтому в фирме рекомендуют сотрудникам перед тем, как садиться в салон, очищать подошву, а также брать с собой тряпки.

В компании «Ситидрайв» корреспонденту «Газеты.Ru» рассказали, что услугами компаний, обслуживающих парки каршеринг-сервисов больше не пользуются и к названным штрафам не имеют отношения.

«Ранее мы в «Ситидрайв» пользовались услугами сторонних компаний, которые работают с перегонщиками. Сейчас все операционные процессы мы ведем сами, а перегонщики авто сотрудничают с нами напрямую как самозанятые. Соответственно, все описанные условия работы и информация о штрафах не имеют к нам отношения. Более того, большая часть перегонщиков, которые с нами сотрудничают, перешли к нам как раз из таких компаний» - пояснила PR менеджер «Ситидрайв» Юлия Варламова.

Пресс-служба каршеринг-сервиса «Яндекс-драйв» от комментариев по поводу подбора сотрудников через сторонние организации и штрафов для них отказалась.