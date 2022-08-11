Мелкие ДТП разрешили оформлять онлайн и без полиции

В России стало возможно оформлять мелкие ДТП без вызова сотрудников ДПС и без заполнения бумажных бланков европротокола: у приложения "Госуслуги Авто" с 11 августа заработала функция онлайн-оформления страхового случая ОСАГО.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom ©Shutterstock/Fotodom

О начале работы сервиса "Европротокол онлайн" сообщает официальный сайт Минцифры РФ. Для онлайн-оформления необходимо выполнить следующие условия:

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у всех участников ДТП должен быть активный аккаунт на "Госуслугах";

хотя бы у одного из участников должно быть установлено приложение "Госуслуги Авто";

в ДТП не должно быть пострадавших;

ущерб нанесен только автомобилям.

По плану представителей Минцифры, оформление европротокола через приложение должно занимать не более получаса, причем процесс можно ускорить, если "Госуслуги Авто" установлены на смартфонах у обоих участников аварии. Для оформления страхового случая потребуется указать данные автомобилей, полисов ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и отметить статус разногласия сторон. Кроме этого, необходимо приложить фотографии схемы ДТП и фотофиксацию места происшествия.

В случае если приложение с новым функционалом установлено только у одного из участников ДТП, второй может подтвердить данные онлайн-протокола по ссылке, сгенерированной приложением.

Как отметил замглавы Минцифры Андрей Черненко, приложение "Госуслуги Авто" с момента запуска скачали более 1,6 млн раз. Приложение позволяет загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде, появилась возможность оформлять европротокол онлайн.

Размер выплаты по страховому случаю при применении онлайн-оформления ограничен 400 тыс. руб. при наличии фотографии ущерба и отсутствии разногласий между водителями. Если разногласия есть, потолок выплаты составит 100 тыс. руб.