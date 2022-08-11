Land Rover Discovery серьёзно обновят

Тьерри Боллоре, занимающий должность главы Jaguar Land Rover, заявил, что фирма планирует полное переосмысление внедорожника Discovery.

Это необходимо модели, чтобы в итоге справиться со снижением покупательского спроса. Британская компания не собирается прощаться с ней. Discovery с появлением нынешней генерации заметно утратил свою популярность среди автолюбителей. При этом авто не смог спасти даже рестайлинг. Ситуация усугубилась выходом харизматичной версии Defender, которая набирает всё большую популярность у автомобилистов.

По мнению ТОП-менеджера, ниша для Discovery по-прежнему остаётся. Defender станет отыгрывать роль максимально утилитарного варианта. При этом Range Rover останется непосредственно для взыскательного сегмента публики.

Между тем, Discovery рассчитан на семейных поклонников бренда. При этом, по вместительности и габаритам, три семейства являются очень близкими.

Боллоре начал говорить о выделении модели Discovery в специальный отдельный суббренд по типу Range Rover, это странно, так как большой Discovery уже несколько лет имеет младшего брата Discovery Sport. Поэтому, он уже давно смог приобрести толику самостоятельности.

Новый Discovery может появиться на авторынке уже в 2025 году. До 2023 года модель будет оснащаться ДВС. Затем Jaguar Land Rover распрощается с дизельными, а также бензиновыми модификациями.

В последнем месяце весны представили Land Rover в исполнении Defender 130. Это транспортное средство длинней пятидверной модификации под индексом 110.