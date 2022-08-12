Сколько придется заплатить за перенос производства Lada Vesta в Тольятти

Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24» раскрыл объем инвестиций в перенос производства модели Lada Vesta с завода в Ижевске на главный конвейер в Тольятти: 1 миллиард рублей. По словам Соколова, эта сумма «быстро окупится» – проект выйдет на рентабельность уже к концу следующего года. Ранее сообщалось, что сборка Vesta в Тольятти начнется не раньше марта 2023-го.

«Несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, а также определенное напряжение, которое мы ощущаем, мы заложили на эти цели (перенос производства Lada Vesta, – прим.) около 1 миллиарда рублей, – заявил Соколов. – Но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года».

О том, что на предприятии «Lada Ижевск» собрали последний экземпляр Lada Vesta, стало известно в первых числах августа. Начиная с весны 2023 года модель будет производиться на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти. Ижевский завод ждет реорганизация — он продолжит выпускать комплектующие для Весты, там же планируется в будущем освоить сборку электрического Lada e-Largus с запасом хода 250-400 километров.

Завод в Тольятти в свою очередь готовится принять новую модель: там будет проведен монтаж необходимого для производства оборудования, который завершится к марту следующего года. Lada Vesta будут собирать на линии B0, с которой сходит в том числе Largus, а до недавнего времени там же производили XRay, Renault Logan и Sandero. Французские модели Renault ушли с нашего рынка, XRay, по слухам, ждет отставка, так что АвтоВАЗ располагает мощностями для выпуска Весты.