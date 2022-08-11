«АвтоВАЗ» возобновит выпуск авто с подушками безопасности

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о ближайших планах компании. Он уточнил, что среди них повышение производительности линий выпуска и возобновление поставок машин с подушкой безопасности, пишет ТАСС.
Максим Соколов подчеркнул, что планируется значительное увеличение скорости конвейера. С него будут сходить ежечасно вместо 40 почти 50 автомобилей Granta. Кроме того, компания поднимет производительность линии выпуска моделей Lada Niva до 38 машин в час.
Глава компании отметил, что модификация линий предпринимается в рамках масштабной задачи по выходу на выпуск 500 тыс. транспортных средств в год. Повышенные объемы производства должны быть достигнуты начиная с 2023 года.
По словам Соколова, в конце августа «АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей Lada с подушкой безопасности. Это приведет к увеличению стоимости машины на 8-16 тыс. рублей, в зависимости от количества установленных подушек.