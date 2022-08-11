«АвтоВАЗ» возобновит выпуск авто с подушками безопасности

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о ближайших планах компании. Он уточнил, что среди них повышение производительности линий выпуска и возобновление поставок машин с подушкой безопасности, пишет ТАСС.

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Максим Соколов подчеркнул, что планируется значительное увеличение скорости конвейера. С него будут сходить ежечасно вместо 40 почти 50 автомобилей Granta. Кроме того, компания поднимет производительность линии выпуска моделей Lada Niva до 38 машин в час.

Глава компании отметил, что модификация линий предпринимается в рамках масштабной задачи по выходу на выпуск 500 тыс. транспортных средств в год. Повышенные объемы производства должны быть достигнуты начиная с 2023 года.