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29 минут назад

Новости автомира: льготные автокредиты можно будет получить до 1 декабря

Российская Газета

Программа льготного автокредитования будет действовать до 1 декабря, сообщает Минпромторг РФ. Она может быть продлена в следующем году, за счет ассигнований, заложенных на эти цели в федеральном бюджете на 2023 год.

Льготные автокредиты можно будет получить до 1 декабря
Фото: iStockiStock

Обновленная программа была запущена в июле, на нее было выделено 10,2 миллиарда рублей. Условия существенно улучшились. Скидка увеличилась с 10% до 20%. Для ДФО она составляет 25%. А стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, выросла на полмиллиона до 2 миллионов рублей.

Купить машину на этих условиях могут семьи с детьми (участвовать могут семьи, в которых есть хотя бы один ребенок), медики, учителя, водители, впервые покупающие транспортное средство. Условия распространяются и на утилизацию старых авто. Купить новый автомобиль на льготных условиях можно сдав машину старше шести лет в трейд-ин при условии владения ей не менее года.

На льготных условиях можно также взять российский электромобиль Evolute, который начнет производиться в сентябре этого года. На него скидка установлена в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей на один электромобиль.

Автоновости,Минпромторг,
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