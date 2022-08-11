JAC покажет в Сочи два новых кроссовера для России

Компания JAC объявила дату презентации двух новых моделей для российского рынка. Речь идет о кроссоверах JS4 и JS6, которые уже получили одобрение типа транспортного средства. В документе указаны два завода-изготовителя: «СарыаркаАвтопром» в Казахстане и китайский Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Младший кроссовер предложат с двумя моторами, старший `— с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5 мощностью 174 лошадиные силы.

Фото: JAC JS6© JAC JAC JS6© JAC

18 августа в Сочи фирма JAC представит два новых кроссовера для российского рынка: JS4 и JS6 (Sehol QX). Обе модели уже сертифицированы, причем на каждую получено аж два одобрения типа транспортного средства, в которых изготовителем указаны завод «СарыаркаАвтопром» в Казахстане и китайская Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.

У нас JAC JS4 предложат с двумя двигателями на выбор. «Атмосферник» 1.6 выдает 109 сил и 150 Нм момента и сочетается с шестиступенчатой «механикой». Турбомотору 1.4 (136 л.с., 200 Нм) пару составляет «механика» или вариатор. Для JS6 пока заявлен один-единственный силовой агрегат объемом 1,5 литра (174 л.с., 280 Нм), сопряженный с «механикой» либо «роботом» DCT.

В оснащение «шестерки» войдут контроль давления в шинах, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, климат-контроль. За доплату можно будет получить парктроники, камеру заднего вида и люк. По некоторым данным, поставки JAC JS6 дилерам начнутся до конца года. В случае с JS4 временные рамки указаны более точно — осень.