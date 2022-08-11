Brabus улучшил аэродинамику электрического Mercedes-Benz EQS

Ателье Brabus представило программу доработок для электрического лифтбека Mercedes-Benz EQS 450. Силовую установку машины трогать не стали, зато серьезно подошли к вопросам аэродинамики. Новые углепластиковые элементы, колеса и фирменный блок управления пневмоподвеской снизили подъемную силу на 40 процентов, а коэффициент сопротивления воздуху — на 7,2.

Фото: © Brabus © Brabus

Как это ни странно, в портфолио Brabus уже есть несколько электрокаров. Началось всё с экспериментов над Tesla. Затем, в 2020 году, фирма из Боттропа показала пакет доработок для Mercedes-Benz EQC, а весной 2022-го «зарядила» Porsche Taycan. В последнем случае тюнеры ограничились проработкой аэродинамики и установкой кованых колес Monoblock, плюс добавили «Тайкану» модуль управления пневмоподвеской SportXtra.

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Сейчас по такому же принципу в «Брабусе» решили улучшить Mercedes-Benz EQS 450. Во-первых, электрический лифтбек оснастили передним спойлером из углепластика. Он помог не только снизить коэффициент сопротивления воздуху, но и подъемную силу, действующую на переднюю ось электрокара при движении на высокой скорости.

Во-вторых, EQS добавили дефлекторы в колесных арках, диффузор и задний спойлер. Вместе эти элементы снизили подъемную силу на 40 процентов. Наконец, кованые колеса Monoblock M диаметром 22 дюйма и модуль занижения подвески SportXtra (до -15 мм спереди и до -25 мм сзади) уменьшили и без того низкий коэффициент сопротивления воздуху Cd на 7,2 процента.

Разумеется, для Mercedes-Benz EQS также можно заказать фирменный салон Brabus Masterpiece и различные аксессуары. Среди них алюминиевые педали, накладки порогов и велюровые коврики. Но повышение мощности силовой установки не предусмотрено, хотя кит-комплект E-PowerXtra увеличивал отдачу EQC 400 4Matic с 300 до 310 киловатт (с 408 до 422 л.с.) и с 765 до 830 Нм крутящего момента.