Использование смартфона за рулем приравняют к нетрезвому вождению

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел исследование, в рамках которого выяснилось, что любое использование смартфона за рулем повышает уровень аварийности на дорогах. По мнению экспертов, для снижения количества ДТП недостаточно просто запретить разговоры и переписку во время движения. Повысить безопасность можно лишь, полностью запретив брать гаджеты в руки. Только в 2020 году в США погибло более трех тысяч человек из-за использования смартфонов за рулем. При этом в некоторых штатах действуют достаточно жесткие санкции.

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По данным экспертов, в тех штатах, где держать смартфоны в руках во время движения запрещено, аварийность снижается гораздо быстрее, чем в городах, где использование гаджетов допустимо. Согласно статистике, после ужесточения законодательства, а также использованию системы hands-free, количество аварий на сто тысяч человек снизилось в среднем на десять процентов. Причем в некоторых штатах пользоваться гаджетами запрещено даже во время пробок или остановок.

Исследователи пришли к выводу, что в штатах, где действуют строгие запреты, наблюдается постепенное снижение количества аварий. При этом специалисты настаивают на еще большем ужесточении правил и повышении штрафов. Предлагается приравнять нахождение смартфона рядом с водителем во время движения к распитию алкогольных напитков.