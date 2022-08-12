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1 час назад

Новости автомира: в России подешевели пять из 20 наиболее популярных моделей авто

Газета.Ruиещё 3

Цена пяти из 20 наиболее популярных моделей автомобилей в России в июле снизилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия Авто».

В России подешевели пять из 20 наиболее популярных моделей авто
Фото: HavalHaval

Лидером рейтинга по снижению цены стал китайский внедорожник Haval Jolion. Средняя стоимость модели сейчас составляет 2,25 млн руб., что на 6% ниже, чем в июне. Второе место занимает Skoda Rapid. Его средняя цена составила 1,2 млн руб. в июле, что на 4% ниже, чем в июне. Потерял в цене еще один представитель бренда Haval — внедорожник F7. Автомобиль стал дешевле на 80 тыс. рублей или на 3% в июле. Его средняя цена — 2,92 млн руб.

Пятерку подешевевших автомобилей замыкают внедорожник Niva Legend (его цена снизилась на 1,46%, до 950 тыс. руб.) и седан Lada Granta (подешевела на 0,45% до 869 тыс. руб.).

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