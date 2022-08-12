В России подешевели пять из 20 наиболее популярных моделей авто

Цена пяти из 20 наиболее популярных моделей автомобилей в России в июле снизилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия Авто».

Лидером рейтинга по снижению цены стал китайский внедорожник Haval Jolion. Средняя стоимость модели сейчас составляет 2,25 млн руб., что на 6% ниже, чем в июне. Второе место занимает Skoda Rapid. Его средняя цена составила 1,2 млн руб. в июле, что на 4% ниже, чем в июне. Потерял в цене еще один представитель бренда Haval — внедорожник F7. Автомобиль стал дешевле на 80 тыс. рублей или на 3% в июле. Его средняя цена — 2,92 млн руб.