Honda представила кроссовер Breeze нового поколения

Новый автомобиль от Honda является аналогом CR-V текущего поколения по техническому оснащению, но отличается дизайном. Honda CR-V года отличается более агрессивным внешним видом.

Фото: Honda Honda

Более высокая решетка радиатора с массивными шестиугольными сетчатыми вставками, более широкий нижний воздухозаборник, более спортивный бампер, более высокий и прямой капот и более тонкие фары придают обновленной модели эффектный вид спереди.

Сзади CR-V 2023 года выглядит еще ближе к внедорожникам и универсалам Volvo благодаря измененному дизайну задних фонарей.

Honda

Honda очистила центральную консоль, переместив экран информационно-развлекательной системы и уменьшив количество физических элементов управления. Компания установила сенсорную панель, что сделало ее более доступной для водителя.

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