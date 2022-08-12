Honda представила кроссовер Breeze нового поколения

Новый автомобиль от Honda является аналогом CR-V текущего поколения по техническому оснащению, но отличается дизайном. Honda CR-V года отличается более агрессивным внешним видом.
Более высокая решетка радиатора с массивными шестиугольными сетчатыми вставками, более широкий нижний воздухозаборник, более спортивный бампер, более высокий и прямой капот и более тонкие фары придают обновленной модели эффектный вид спереди.
Сзади CR-V 2023 года выглядит еще ближе к внедорожникам и универсалам Volvo благодаря измененному дизайну задних фонарей.
Honda очистила центральную консоль, переместив экран информационно-развлекательной системы и уменьшив количество физических элементов управления. Компания установила сенсорную панель, что сделало ее более доступной для водителя.
В движение приводится новый 1,5-литровый турбированный агрегат на 193 лошадиные силы, работающий в связке с 6-ступенчатой МКПП или вариатором. В дополнение к нему предлагается гибрид на базе 2-литрового агрегата и двух электромоторов, мощность которого равна 215 «лошадям». Пару гибридной силовой установке составляет вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.