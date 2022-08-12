Россияне стали реже попадать в ДТП

На отечественных дорогах в первом полугодии зарегистрировали 53 538 дорожно-транспортных происшествий. Это на 7,3 процента меньше в сравнении с периодом января–июня прошлого года.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС Михаил Почуев / ТАСС

В этих авариях погибло 5652 человека, при этом 67 700 участников ДТП получили различные травмы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) эти показатели на 3,91 и 7,52% меньше соответственно. Эту информацию приводят в рамках отчёта, который подготовили эксперты, работающие в Научном центре безопасности дорожного движения.

Значения аварийности уменьшились на всех направлениях. Например, количество аварий при участии пьяных автомобилистов уменьшилось на 20,1%, до 5296 происшествий. По заявлению сотрудников ГИБДД, таких результатов добились за счёт профилактики и комплексного подхода к проблемам.

В первой половине текущего года случилось 2647 ДТП по причине технических неисправностей автотранспорта, что на 21,31% меньше в сравнении с АППГ. На ж/д-переездах на 27,2% уменьшилось количество аварий. За рассматриваемый период зафиксировали 73 дорожных происшествия.

Во многих случаях ДТП провоцируют нарушители ПДД, около 87,7% аварий случались именно по их вине. Больше всего к ДТП приводили нарушения, связанные с очерёдностью проезда дорожных перекрёстков (17,3%), несоответствием скоростного режима (17,3%), несоблюдением дистанций (9,92%), выездом на встречку (8,91%), не предоставлением преимущества пешеходам (8,3%).

По мнению сотрудников ГИБДД, самые аварийные дни недели – это пятница и суббота. Несмотря на общее уменьшение аварийности при участии авто и байков, число аварий при участии электрических самокатов и прочих СИМ повысилось в 2,71 раза.