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1 час назад

Новости автомира: российский электрокар Evolute смогут купить не только таксисты. Известна цена

Российская Газета

Накануне стал известен предварительный прайс на электрический седан Evolute i-Pro, производство которого стартует этой осенью в Липецкой области на заводе "Моторинвест". Также сообщалось, что автомобиль будет доступен к покупке только корпоративным клиентам.

Российский электрокар Evolute смогут купить не только таксисты
Фото: DongfengDongfeng

Если стоимость оказалась соответствующей действительности, то с доступностью широким слоям населения дело обстоит не совсем так. "Китайские автомобили" со ссылкой на представителей Evolute пишут, что купить электрокары, в том числе седан i-Pro, сможет любой россиянин.

Точная стоимость на данный момент не оглашена, но примерная цена - "менее 3 млн рублей". На приобретение электрокара государство в рамках программы стимулирования продаж авто этого сегмента предоставит субсидию в размере 35% от стоимости, но не более 925 000 рублей. Таким образом, Evolute i-Pro можно будет купить примерно за два миллиона рублей.

Вслед за i-Pro на рынок планируют вывести кроссовер Evolute i-Joy, производство которого также стартует осенью этого года. Интересно, что i-Joy уже получил ОТТС, позволяющее начать продажи, а у седана i-Pro его пока нет, хотя модель должна появиться у дилеров первой. Список городов с первыми шоурумами Evolute уже известен.

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