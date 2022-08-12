GMC представила новый пикап Canyon

Отмечается, что модель будет предлагаться с двухрядной кабиной (Crew Cab) и единственным размером грузовой платформы (Short Box). По сравнению с автомобилем предыдущего поколения, колесная база у новинки стала длиннее на 79 мм (теперь 3337 мм). Это позволило уменьшить передний свес и улучшить внедорожную геометрию. Общая длина пикапа не изменилась и составляет 5416 мм.