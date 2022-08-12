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11 минут назад

Новости автомира: GMC представила новый пикап Canyon

Газета.Ru

Американская компания GMC выпустила пикап Canyon нового поколения. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

GMC представила новый пикап Canyon
Фото: General MotorsGeneral Motors

Отмечается, что модель будет предлагаться с двухрядной кабиной (Crew Cab) и единственным размером грузовой платформы (Short Box). По сравнению с автомобилем предыдущего поколения, колесная база у новинки стала длиннее на 79 мм (теперь 3337 мм). Это позволило уменьшить передний свес и улучшить внедорожную геометрию. Общая длина пикапа не изменилась и составляет 5416 мм.

Автомобиль получил 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 314 л.с. Единственной доступной трансмиссией выступает классический восьмиступенчатый «автомат».

В США модель можно будет купить в четырех версиях: начальной Elevation, «средней» AT4, «роскошной» Denali и топовой AT4X. Производство модели начнется в начале 2023 года, а продажи запланированы на весну.

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