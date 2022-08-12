Подорожает ли ОСАГО в 2022 году

Поводов для существенного подорожания ОСАГО в 2022 году сейчас нет. Об этом заявил Teleprogramma.pro автожурналист и автоэксперт Александр Добин.
«Я не удивлюсь, если ОСАГО подорожает, хотя я не вижу поводов для этого. К чему привязана гражданская ответственность? Давайте подумаем. Подорожание запчастей? Допустим. Как было раньше? Никаких денег у страховой компании на ремонт просить было нельзя, требовалось ставить машины в авторизованные сервисы. Там их ремонтировали, и с сервисом страховая компания расплачивалась сама», - отметил он.
Но ситуация, по словам эксперта, изменилась. Он указал на существенный рост цен на запчасти, а также на их нехватку. Добин отметил, что детали нужно заказывать и ждать. Это, по, его словам, стоит денег.
В договорах, как сообщил он, указано: либо денежная компенсация, либо ремонт. Так, зачастую предлагаются средства, ведь ожидание заказанных ими запчастей займет около 6 месяцев. Добин считает, что это может быть единственным фактором роста цен ОСАГО.
«Дилер при ремонте обязан поставить новую деталь. То есть с технической точки зрения, наверное, есть повод поднять стоимость. Другой вопрос — на сколько? При штрафе 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО», - указал Добин.
Ранее сообщалось, что с начала года в ряде регионов России существенно увеличились тарифы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) после вступления в силу соответствующего указания ЦБ РФ.