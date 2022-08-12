Подорожает ли ОСАГО в 2022 году

«Я не удивлюсь, если ОСАГО подорожает, хотя я не вижу поводов для этого. К чему привязана гражданская ответственность? Давайте подумаем. Подорожание запчастей? Допустим. Как было раньше? Никаких денег у страховой компании на ремонт просить было нельзя, требовалось ставить машины в авторизованные сервисы. Там их ремонтировали, и с сервисом страховая компания расплачивалась сама», - отметил он.