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8 минут назад

Новости автомира: американцы пришли в бешенство, узнав о новой опции Tesla для Китая

Российская Газета

Компания Tesla сообщила в соцсети Weibo, что кроссовер Model Y, выпускающийся на шанхайской гигафабрике компании, получил новую опцию, которая недоступна для модели, представленной на других рынках. Американцы остались недовольны таким подходом.

Новая опция Tesla для Китая привела американцев в бешенство
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Tesla Model Y обзавелась центральной подушкой безопасности, которая направлена на предотвращение травм при соприкосновении пассажиров головами во время аварии. Возмущение американцев связано с тем, что, по их мнению, Tesla предлагает в Китае более безопасные автомобили, чем в США, пишет Autoevolution. При этом в США Model Y имеет в списке оснащения коленную подушку безопасности для водителя и переднего пассажира, которой нет в китайской спецификации кроссовера.

В дальнейшем центральная подушка, безусловно, появится и на американской, и на европейской версиях Tesla Model Y, в противном случае модель не сможет претендовать на высокий рейтинг по итогам краш-тестов NHTSA и Euro NCAP.

Автоновости,Tesla,
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