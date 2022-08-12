Новая опция Tesla для Китая привела американцев в бешенство

Компания Tesla сообщила в соцсети Weibo, что кроссовер Model Y, выпускающийся на шанхайской гигафабрике компании, получил новую опцию, которая недоступна для модели, представленной на других рынках. Американцы остались недовольны таким подходом.

Tesla Model Y обзавелась центральной подушкой безопасности, которая направлена на предотвращение травм при соприкосновении пассажиров головами во время аварии. Возмущение американцев связано с тем, что, по их мнению, Tesla предлагает в Китае более безопасные автомобили, чем в США, пишет Autoevolution. При этом в США Model Y имеет в списке оснащения коленную подушку безопасности для водителя и переднего пассажира, которой нет в китайской спецификации кроссовера.