Когда автомобилям Lada вернут АБС

В интервью телеканалу «Россия 24» глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл планы относительно возвращения антиблокировочной системы тормозов (АБС) в список оснащения автомобилей Lada. По его словам, автопроизводитель намерен возобновить выпуск машин с этой системой в течение следующего года. А после АБС на Лады вернется и система курсовой устойчивости (ESP). Из этого следует, что выпуск «антикризисных» версий моделей Lada, лишенных сложной электроники, продлится еще более полугода.

Фото: © Lada © Lada

Между тем кондиционер уже вернулся в список доступных опций. Также в августе АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей с системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. А до конца лета компания вновь начнет комплектовать машины подушками безопасности: за фронтальный водительский эйрбег покупателям придется доплатить восемь тысяч рублей, во столько же обойдется и подушка для пассажира переднего ряда.

Возвращаясь к АБС, АвтоВАЗ искал нового поставщика для этой системы, которую ранее закупали у Bosch. По информации Drom, российский автопроизводитель остановил выбор на китайской фирме Trinova. Первым китайскую антиблокировочную систему тормозов должен получить Largus, а после того, как будут налажены стабильные поставки комплектующих с завода в Тяньцзине, АБС Trinova адаптируют и для других моделей Lada.