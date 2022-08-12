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1 час назад

Новости автомира: на базе Lada Niva Legend создадут девятиместный минивэн Lada Niva KUB NN

Южный автомобиль

Холдинг «Швабе», входящий в состав «Ростеха», представит на форуме «Армия-2022» две новые модели на базе внедорожника Lada Niva Legend. Первой моделью станет санитарный минивэн с цветографической схемой «Медслужба» и полноприводный автомобиль скорой помощи Lada Niva Prima NN. Обе модели представят в ходе международного военно-технического форума «Армия-2022». Он состоится в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа.

На базе Lada Niva Legend создадут девятиместный минивэн
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По словам замгендиректора «Швабе» Сергея Дмитроченко, главными экспонатами гражданского направления станут девятиместный минивэн «Медслужба» Lada Niva KUB NN и полноприводный автомобиль скорой помощи Lada Niva Prima NN. Новинки представят дочерние компании «Швабе-СпецАвто» и «Швабе-Москва».

Длина кузова санитарной девятиместной нивы составляет почти 5 метров, а высота немного больше двух метров. Под капотом будет установлен форсированный до 109 лошадиных сил атмосферный двигатель. На задней оси установлена рессорная подвеска с регулируемыми пневмобаллонами.

Вторая медицинская модель построена на усовершенствованной колесной базе 3050 мм. Такие автомобили планируют предложить для сельских больниц. Изолированный от водителя салон может вместить медбригаду из трех человек и двух пациентов.

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