В России подешевели пять самых востребованных машин

Цены на пять из 20 самых востребованных моделей автомобилей в России в июле опустились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия Авто», проведенное совместно с Национальным агентством промышленной информации.

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«Пять из 20 наиболее популярных моделей автомобилей стали доступнее (в июле 2022 по сравнению с прошлым месяцем - прим. ред.). Еще 14 машин сохранили ценники июня», - подчеркнули эксперты.

Лидер рейтинга по падению стоимости - Haval Jolion. В настоящее время его можно купить в среднем за 2,25 млн рублей (-6% ниже к июню).

На второй строчке по данному показателю - автомобиль Skoda Rapid, стоимость в июле которого в среднем составила 1,2 млн рублей (-4% к июлю). Ситуация обусловлена наличием небольшого числа таких машин у дилеров.

Упали цены и на другую модель фирмы Haval - вседорожник модели F7. Стоимость в июле снизилась на 80 тысяч рублей, или на 3%.Она составляет примерно 2,92 млн рублей.

На пятой строчке - российские Niva Legend (стоимость упала на 1,46%, до почти 950 тыс. рублей) и Lada Granta (-0,45%, до 869 тыс. рублей).

Кроме того, в списке 20 наиболее популярных автомобилей оказались Kia, Hyundai, Renault, Geely, Cherry. Цены на них в июле не менялись.