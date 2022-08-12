Mitsubishi обновила кроссовер Xpander Cross

Компания Mitsubishi выпустила рестайлинговую версию кроссовера Xpander Cross. Об этом сообщает "За рулем". Обновленный Xpander Cross получил новые фары, а поворотники, которые ранее располагались под блоком фар, теперь встроены в верхние габаритные огни. Кроме того, у автомобиля стали больше передний и задний свесы. Также появился новый цвет кузова - зеленый металлик. У модели используется новейшая система контроля тяги, облегчающая прохождение поворотов: на скользкой дороге система притормаживает переднее колесо в повороте, сводя к минимуму недостаточную поворачиваемость. При этом автомобиль следует по намеченной водителем траектории. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 103 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод только передний. Ранее сообщалось, что американская компания GMC выпустила пикап Canyon нового поколения.