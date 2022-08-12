Немцы не хотят продавать русским даже подержанные машины

Немецкие автосалоны отказывают в покупке, ссылаясь на национальную принадлежность клиента. Однако небольшой шанс обзавестись авто в ФРГ все же имеется.

Фото: EPA/ТАСС EPA/ТАСС

В редакцию Business FM обратился слушатель, который рассказал о своих неудачных попытках приобрести подержанный автомобиль в Германии. По его словам, как только в салоне слышат, что машину собирается купить гражданин РФ и хочет вывезти ее на родину, следует отказ. Хотя лазейка, возможно, все же найдена.

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Почему вообще у россиянина возникло непреодолимое желание купить подержанный Mercedes из Германии? Да потому, что даже с учетом всех затрат на растаможку и транспортировку, даже с учетом всех прочих бюрократических сложностей при нынешнем курсе это выгодно, констатирует собеседник радиостанции, приводя конкретные цифры:

— Смотрю Mercedes-Benz CLA 2018 года. В Германии стоит порядка 20-25 тысяч евро, в России — порядка 35-40 тысяч евро. Разница большая.

— 20-25 тысяч евро — это уже с учетом растаможки, всех дополнительных расходов или это ее «голая» цена?

— Да, с учетом растаможки. Там, где есть налоговые вычеты, они покрывают, по сути, стоимость растаможки. Привозить оттуда сейчас выгодно. Но не продают.

«Русским, к сожалению, нельзя», — вежливо отвечают в переписке нашему герою, но финал диалога все-таки настраивает его на позитивный лад.

«Пишем письмо, что хотим купить машину: сам живу в России и привезти тоже хочу машину в Россию. Встречаю отказы просто потому, что на Россию не работают. Не продают ни русским, ни в России, соответственно, когда узнают, что машина в РФ поедет. Несколько отказов именно в больших немецких салонах я получил. Но на 150-е, наверное, отправленное письмо уже подсказали варианты, где они могут помочь».

Помощь заключалась в совете оплатить машину наличными. На таких условиях продавец вроде как готов пойти на сделку. И даже обещает предоставить все полагающиеся вычеты. Ввезти свой Mercedes в Россию собеседник Business FM планирует через финскую границу. Он уже ездил туда и уточнял, позволят ли. Машину обещали пропустить.

Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский подтверждает, что, если машина стоит дешевле 50 тысяч евро, трудностей на границе не будет:

«Проблем нет. Если меньше этой суммы, вы можете купить автомобиль. Может купить россиянин».