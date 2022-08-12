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1 час назад

Новости автомира: минивэны Mercedes-Benz не покупают, две модели уходят с рынка

Motor.ru

Компания Mercedes-Benz оптимизирует линейку коммерческих автомобилей на рынке США. Из-за низких продаж в третьем квартале 2023 года в отставку отправляют минивэн Metris (он же V-Class или Vito на других рынках) и бензиновые модификации Sprinter. Прекратиться и производство 2,0-литровой «турбочетверки», которой комплектовались обе эти модели. Дизельный Sprinter продолжит продаваться, так как на него приходятся 75 процентов продаж модели.

Две модели Mercedes-Benz уходят с рынка
Фото: © Mercedes-Benz© Mercedes-Benz

Metris/V-Class получил широкое распространение в США в качестве почтового фургона – почтовая служба разместила многолетний заказ на 30 тысяч фургонов еще в 2020 году, и пока Mercedes-Benz не поставит нужное количество машин, модель останется в строю.

Что же касается розничных продаж модели, то они не оправдывают ожидания дилеров. The Drive предполагает, что Metris так и не смог стать популярном из-за своего размера: он меньше, чем Ford Transit, но при этом больше, чем Transit Connect, так что не может конкурировать ни с одним из них. По словам одного из дилеров, которые приводит издание, эта модель вообще недостойна носить трехлучевую звезду Mercedes-Benz, так как ее качество оставляет желать лучшего.

У более крупного Sprinter дела обстоят лучше, но подавляющее большинство клиентов выбирает дизельную модификацию. Производить бензиновый двухлитровый турбомотор, который устанавливается в том числе на Metris, экономически невыгодно, так что от этого агрегата Mercedes-Benz откажется.

Кроме того, в том же третьем квартале 2023 года ожидается выход на рынок электрического Sprinter, который и станет альтернативой дизельному.

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