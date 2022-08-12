Можно ли получить скидку на новый автомобиль?

Могут ли сегодня россияне рассчитывать на скидку, покупая новый автомобиль? Агентство "Автостат" опросило дилеров.
Как рассказал директор по маркетингу группы Wagner Михаил Подушко, размер скидки зависит от ликвидности модели и целей дилера:
«В нынешних реалиях практически по всем маркам отсутствуют требования производителей по объему продаж за месяц и квартал. Раньше чаще всего как раз эти требования и стимулировали дилеров давать скидки клиентам в конце временного периода. Сейчас дилеры при формировании стратегии и тактики продаж ориентируются только на собственные цели по оборачиваемости, доходу и пр. Кто-то может «сливать» автомобили с начала месяца, а кто-то вообще не дает скидок в условиях дефицита и неопределенности с поставками».
Исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов уверен, что сейчас нет смысла рассчитывать на сколько-нибудь значительные дополнительные скидки - дилеры не будут работать себе в убыток.
В настоящее время катастрофически не хватает машин, добавляет генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Так что если и можно получить какие-то скидки, то в первую очередь за трейд-ин или кредит.
Напомним, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле сократились на 74,9% до 32 412 машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. По итогам семи месяцев 2022 года российский авторынок составил 368 850 автомобилей (-60,5%).