Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
13 минут назад

Новости автомира: можно ли получить скидку на новый автомобиль? Дилеры все объяснили

Российская Газета

Могут ли сегодня россияне рассчитывать на скидку, покупая новый автомобиль? Агентство "Автостат" опросило дилеров.

Можно ли получить скидку на новый автомобиль?
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как рассказал директор по маркетингу группы Wagner Михаил Подушко, размер скидки зависит от ликвидности модели и целей дилера:

«В нынешних реалиях практически по всем маркам отсутствуют требования производителей по объему продаж за месяц и квартал. Раньше чаще всего как раз эти требования и стимулировали дилеров давать скидки клиентам в конце временного периода. Сейчас дилеры при формировании стратегии и тактики продаж ориентируются только на собственные цели по оборачиваемости, доходу и пр. Кто-то может «сливать» автомобили с начала месяца, а кто-то вообще не дает скидок в условиях дефицита и неопределенности с поставками».

Исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов уверен, что сейчас нет смысла рассчитывать на сколько-нибудь значительные дополнительные скидки - дилеры не будут работать себе в убыток.

В настоящее время катастрофически не хватает машин, добавляет генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Так что если и можно получить какие-то скидки, то в первую очередь за трейд-ин или кредит.

Напомним, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле сократились на 74,9% до 32 412 машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. По итогам семи месяцев 2022 года российский авторынок составил 368 850 автомобилей (-60,5%).

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители