Можно ли получить скидку на новый автомобиль?

Могут ли сегодня россияне рассчитывать на скидку, покупая новый автомобиль? Агентство "Автостат" опросило дилеров.

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Как рассказал директор по маркетингу группы Wagner Михаил Подушко, размер скидки зависит от ликвидности модели и целей дилера:

«В нынешних реалиях практически по всем маркам отсутствуют требования производителей по объему продаж за месяц и квартал. Раньше чаще всего как раз эти требования и стимулировали дилеров давать скидки клиентам в конце временного периода. Сейчас дилеры при формировании стратегии и тактики продаж ориентируются только на собственные цели по оборачиваемости, доходу и пр. Кто-то может «сливать» автомобили с начала месяца, а кто-то вообще не дает скидок в условиях дефицита и неопределенности с поставками».

Исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов уверен, что сейчас нет смысла рассчитывать на сколько-нибудь значительные дополнительные скидки - дилеры не будут работать себе в убыток.

В настоящее время катастрофически не хватает машин, добавляет генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Так что если и можно получить какие-то скидки, то в первую очередь за трейд-ин или кредит.